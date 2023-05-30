СМИ: В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить сирот за границу

Гражданку Украины, прибывшую в Россию с целью вывоза за границу сирот из новых регионов, задержали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию ... для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, украинка приехала в РФ по заданию фонда Save Ukraine, который сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее суд в Туле приговорил украинского агента к 16 годам лишения свободы за шпионаж в оборонной сфере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Дети-сиротыЗадержаниеМоскваУкраина

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