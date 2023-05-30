СМИ: В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить сирот за границу
Гражданку Украины, прибывшую в Россию с целью вывоза за границу сирот из новых регионов, задержали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию ... для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, украинка приехала в РФ по заданию фонда Save Ukraine, который сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Ранее суд в Туле приговорил украинского агента к 16 годам лишения свободы за шпионаж в оборонной сфере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совет ЕС увеличил макрофинансовую помощь Молдавии до €295 млн
- СМИ: ВСУ обстреляли дом престарелых в Белгородской области
- В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
- Путин во вторник пообщается с предпринимателями
- Песков: Россия на саммите БРИКС будет представлена на должном уровне
- Песков: Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим
- Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Бурунди
- СМИ: В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить сирот за границу
- Песков: Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью
- Мэр Тбилиси объяснил нежелание Грузии действовать в интересах Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru