Экс-сотрудник Белого дома предпочел победу России в конфликте на Украине

Действия США и Североатлантического альянса на Украине увеличивают риск ядерной конфронтации. Об этом написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

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«Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — отметил он.

По словам Робертса, оружейные корпорации лоббируют эскалацию, потому что получают с этого большой доход. Экс-сотрудник Белого дома призвал Соединенные Штаты прекратить участие в украинском конфликте, иначе американцев ждет вьетнамский сценарий.

Ранее аналитик Брайан Кларк в своей статье для 19FortyFive заявил, что США не нужна победа киевского режима в конфликте на Украине, так как это может привести к ядерной войне с Россией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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