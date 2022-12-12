Экс-сотрудник Белого дома предпочел победу России в конфликте на Украине
Действия США и Североатлантического альянса на Украине увеличивают риск ядерной конфронтации. Об этом написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
«Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — отметил он.
По словам Робертса, оружейные корпорации лоббируют эскалацию, потому что получают с этого большой доход. Экс-сотрудник Белого дома призвал Соединенные Штаты прекратить участие в украинском конфликте, иначе американцев ждет вьетнамский сценарий.
Ранее аналитик Брайан Кларк в своей статье для 19FortyFive заявил, что США не нужна победа киевского режима в конфликте на Украине, так как это может привести к ядерной войне с Россией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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