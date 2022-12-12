«Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — отметил он.

По словам Робертса, оружейные корпорации лоббируют эскалацию, потому что получают с этого большой доход. Экс-сотрудник Белого дома призвал Соединенные Штаты прекратить участие в украинском конфликте, иначе американцев ждет вьетнамский сценарий.

Ранее аналитик Брайан Кларк в своей статье для 19FortyFive заявил, что США не нужна победа киевского режима в конфликте на Украине, так как это может привести к ядерной войне с Россией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

