В Кремле нет планов быстро менять ядерную доктрину

Власти Российской Федерации не намерены оперативно вносить изменения в ядерную доктрину страны, однако её составляющие сопоставляются с положениями, действующими в США. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь не идет о каких-то быстрых действиях в этом плане», - заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о возможной корректировке национальной ядерной доктрины.

По словам Пескова, на уровне экспертов на постоянной основе идёт работа по сравнению доктринальных установок, в том числе учитывая развитие общей обстановки в мире.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе не исключил, что Москва может задуматься над тем, чтобы «взять на вооружение» наработки США по гарантии своей безопасности, включая тактику нанесения обезоруживающего превентивного удара.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что власти России не намерены наносить ядерный удар по Украине, так как жертвы будут в основном среди мирного населения.

