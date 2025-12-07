Экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ мог быть уничтожен у Красноармейска

Украинский военнослужащий и бывший режиссер «Орла и решки» Василий Хомко предположительно погиб в зоне боевых действий, сообщает ТАСС.

Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО

Российские силовые структуры заявили, что он был ликвидирован при попытке вырваться из окружения под Красноармейском. Эту информацию косвенно подтверждает более раннее сообщение его сестры о том, что 45-летний Хомко, служивший в ССО, погиб 2 октября 2025 года.

Ранее блогер Ивлеева заявила, что вернулась в шоу «Орел и решка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
