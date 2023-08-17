Экс-разведчик Риттер: Россия скоро освободит Купянск и Харьков
Украина в ближайшее время может потерять Купянск и Харьков. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, российские войска уничтожили линию обороны ВСУ у Купянска. Подразделения ВС РФ продвигаются вперед по 5-15 километров в день, отметил эксперт.
Риттер предрек скорое падение Купянска. После этого российские силы освободят Харьков, прогнозирует бывший разведчик.
«Мы находимся в ситуации, когда Россия оказывает давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону», - резюмировал офицер.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что ВСУ теряют контроль над Харьковской областью, сообщает «Радиоточка НСН».
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