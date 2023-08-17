Экс-разведчик Риттер: Россия скоро освободит Купянск и Харьков

По его словам, российские войска уничтожили линию обороны ВСУ у Купянска. Подразделения ВС РФ продвигаются вперед по 5-15 километров в день, отметил эксперт.

Риттер предрек скорое падение Купянска. После этого российские силы освободят Харьков, прогнозирует бывший разведчик.

«Мы находимся в ситуации, когда Россия оказывает давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону», - резюмировал офицер.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что ВСУ теряют контроль над Харьковской областью, сообщает «Радиоточка НСН».

