По его мнению, после отступления частей украинской армии Вооруженные силы России освободят Одессу. Эксперт предрек отступление ВСУ на правый берег Днепра. Украинская армия после провала контрнаступления будет вынуждена отойти за реку и создать там линию обороны, считает Риттер.

У Украины не осталось в запасе подготовленных военных, последние четыре резервные бригады были брошены на Запорожское направление. Об этом «Радиоточке НСН» ранее рассказал эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.

