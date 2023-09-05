Экс-разведчик Риттер: Россия способна взять под контроль Одессу и Харьков

Российские военные при необходимости способны взять под контроль Одессу и Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает RT.

Он отметил, что Киев рискует потерять территории, если продолжит затягивать конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищаться.

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По его мнению, после отступления частей украинской армии Вооруженные силы России освободят Одессу. Эксперт предрек отступление ВСУ на правый берег Днепра. Украинская армия после провала контрнаступления будет вынуждена отойти за реку и создать там линию обороны, считает Риттер.

У Украины не осталось в запасе подготовленных военных, последние четыре резервные бригады были брошены на Запорожское направление. Об этом «Радиоточке НСН» ранее рассказал эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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