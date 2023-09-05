Экс-разведчик Риттер: Россия способна взять под контроль Одессу и Харьков
Российские военные при необходимости способны взять под контроль Одессу и Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает RT.
Он отметил, что Киев рискует потерять территории, если продолжит затягивать конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищаться.
По его мнению, после отступления частей украинской армии Вооруженные силы России освободят Одессу. Эксперт предрек отступление ВСУ на правый берег Днепра. Украинская армия после провала контрнаступления будет вынуждена отойти за реку и создать там линию обороны, считает Риттер.
У Украины не осталось в запасе подготовленных военных, последние четыре резервные бригады были брошены на Запорожское направление. Об этом «Радиоточке НСН» ранее рассказал эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
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