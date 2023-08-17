Полковник Макгрегор: ВСУ начали оставлять позиции под Харьковом
Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за наступления российских сил. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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По его словам, российская армия не встречает сильного сопротивления в Харьковской области. Украинцы сдаются целыми подразделениями по 100 и 200 человек, отметил военный.
Причиной наступления ВС РФ Макгрегор назвал нежелание США начать переговоры о завершении конфликта. ВСУ не способны противостоять российским силам, констатировал он.
Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский накануне признал, что положение ВСУ в Харьковской области сильно осложнилось, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru