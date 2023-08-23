Экс-советник Кучмы заявил о тяжелом положении последних резервов ВСУ

Эксперт отметил, что введенная в бой на запорожском направлении 82-я бригада воздушно-десантных войск понесла большие потери. Резервы Украины нарвались на хорошо укрепленные российские позиции и не выдержали сражений высокой интенсивности, констатировал Соскин.

По его словам, власти Украины засекретили информацию о потерях, чтобы скрыть провал контрнаступления.

В интервью журналисту Гарланду Никсону бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что украинской армии придется отступить на правый берег Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

