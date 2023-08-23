Экс-советник Кучмы заявил о тяжелом положении последних резервов ВСУ
Введенные командованием украинской армии в бой последние резервы понесли серьезные потери, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт отметил, что введенная в бой на запорожском направлении 82-я бригада воздушно-десантных войск понесла большие потери. Резервы Украины нарвались на хорошо укрепленные российские позиции и не выдержали сражений высокой интенсивности, констатировал Соскин.
По его словам, власти Украины засекретили информацию о потерях, чтобы скрыть провал контрнаступления.
В интервью журналисту Гарланду Никсону бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что украинской армии придется отступить на правый берег Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».
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