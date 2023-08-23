Экс-разведчик Риттер предрек отступление ВСУ за Днепр
Украинский армии придется отступить и создать линию обороны по Днепру. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», - считает аналитик.
Он полагает, что Россия воспользуется отступлением ВСУ, нанесет мощный удар и прорвет оборону украинской армии. По его мнению, Киеву придется делать выбор в пользу сохранения оставшихся боеспособных подразделений.
В интервью журналисту Такеру Карлсону бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия способна дойти до Львова на Западной Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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