Экс-разведчик Риттер предрек отступление ВСУ за Днепр

Украинский армии придется отступить и создать линию обороны по Днепру. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно

«Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», - считает аналитик.

Он полагает, что Россия воспользуется отступлением ВСУ, нанесет мощный удар и прорвет оборону украинской армии. По его мнению, Киеву придется делать выбор в пользу сохранения оставшихся боеспособных подразделений.

В интервью журналисту Такеру Карлсону бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия способна дойти до Львова на Западной Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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