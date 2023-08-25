Экс-разведчик Риттер допустил потерю Украиной Харькова
Украина рискует потерять контроль над Харьковом, заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Эксперт указал на неспособность ВСУ держать оборону в Харьковской области. По его словам, российская армия успешно отражает атаки противника и переходит в наступление.
«Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», - констатировал Риттер.
Бывший разведчик полагает, что поставки западной техники не изменят тяжелое положение ВСУ.
В эфире телеканала «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос признал, что ВСУ могут попасть в котел под Харьковом, сообщает «Радиоточка НСН».
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