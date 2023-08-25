Эксперт указал на неспособность ВСУ держать оборону в Харьковской области. По его словам, российская армия успешно отражает атаки противника и переходит в наступление.

«Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», - констатировал Риттер.

Бывший разведчик полагает, что поставки западной техники не изменят тяжелое положение ВСУ.

В эфире телеканала «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос признал, что ВСУ могут попасть в котел под Харьковом, сообщает «Радиоточка НСН».

