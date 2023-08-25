Марочко сообщил о прибытии в Харьков понтонной техники ВСУ

Крупная колонна инженерной техники ВСУ прибыла в Харьков, большую ее часть составляют понтоны для форсирования рек. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко сообщил об усилении контрольно-пропускного режима в Харьковской области

«На одно из гражданских предприятий ... прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ"», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, понтонно-мостовой парк позволит навести переправу через преграду длиной свыше 50 метров, пишет RT.

Ранее подполковник ЛНР в отставке заявил, что российские военные уничтожили трех офицеров ВСУ при огневом налете на один из украинских штабов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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