Экс-прокурор Украины Луценко: У Путина есть компромат на Зеленского

«С чем он туда пойдет (на переговоры с Путиным – прим. НСН)? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», - считает Луценко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях возможны контакты глав России и Украины. По его словам, Владимир Путин открыт для диалога с Владимиром Зеленским, который должен быть «понятен, подготовлен и ориентирован на результат».

