Экс-прокурор Украины Луценко: У Путина есть компромат на Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского лучше не отправлять на переговоры с главой России Владимиром Путиным один на один – украинский лидер будет нервничать из-за компромата на него, который есть у Путина. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».
«С чем он туда пойдет (на переговоры с Путиным – прим. НСН)? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», - считает Луценко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях возможны контакты глав России и Украины. По его словам, Владимир Путин открыт для диалога с Владимиром Зеленским, который должен быть «понятен, подготовлен и ориентирован на результат».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+18 233 / сут.
Умерли
311 тыс.+811 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+26 976 / сут.
- В ЛНР зафиксировали стягивание вооружений к занятой ВСУ школе в Донбассе
- Экс-прокурор Украины Луценко: У Путина есть компромат на Зеленского
- Вирусолог назвал условия для окончания пандемии в 2022 году
- Путин и Эрдоган подтвердили сотрудничество между Россией и Турцией
- Добыча «Газпрома» в 2021 году стала рекордной за 13 лет
- Читатели Le Figaro с восхищением обсуждают новогоднее обращение Путина
- Аэропорт Перми возобновил работу
- СМИ: Уволен следователь по особо важным делам Рустам Габдулин
- Без надежды. Пенсионерам стоит рассчитывать только на себя
- Мошенник под видом спикера чеченского парламента вымогает деньги в Сети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru