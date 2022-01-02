Экс-прокурор Украины Луценко: У Путина есть компромат на Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского лучше не отправлять на переговоры с главой России Владимиром Путиным один на один – украинский лидер будет нервничать из-за компромата на него, который есть у Путина. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».

Зеленский сообщил Байдену, что готов на диалог с Путиным

«С чем он туда пойдет (на переговоры с Путиным – прим. НСН)? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», - считает Луценко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях возможны контакты глав России и Украины. По его словам, Владимир Путин открыт для диалога с Владимиром Зеленским, который должен быть «понятен, подготовлен и ориентирован на результат».

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ФОТО: РИА Новости
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