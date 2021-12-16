Песков: Путин открыт для диалога с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях возможны контакты глав России и Украины.

Песков сказал, что Владимир Путин открыт для диалога с Владимиром Зеленским, который должен быть «понятен, подготовлен и ориентирован на результат».

При этом он отметил, что ясности по возможной повестке переговоров Путина с Зеленским пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией.

Он напомнил о встрече президентов Азербайджана и Армении, предположив, что «когда-то так будет» между Украиной и Россией.

