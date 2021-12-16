Песков: Путин открыт для диалога с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях возможны контакты глав России и Украины.
Песков сказал, что Владимир Путин открыт для диалога с Владимиром Зеленским, который должен быть «понятен, подготовлен и ориентирован на результат».
При этом он отметил, что ясности по возможной повестке переговоров Путина с Зеленским пока нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией.
Он напомнил о встрече президентов Азербайджана и Армении, предположив, что «когда-то так будет» между Украиной и Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- «Это невозможно»: Песков ответил на сообщения о якобы наличии российских войск в Донбассе
- Песков: Путин открыт для диалога с Зеленским
- В Кремле не согласились с выводом суда ФРГ по делу Хангошвили
- YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch
- Уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился ниже 60%
- В центре Гамалеи назвали вероятность распространения «омикрона» высокой
- Суд оштрафовал Twitter за запрещенный контент ещё на 10 млн рублей
- Лукашенко анонсировал дополнительные контрмеры на санкции Запада
- Boeing столкнулся со служебным автомобилем в Шереметьево
- В России подтвердили еще 28 486 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru