Экс-премьер Украины Азаров напомнил об исторической территории Украины до СССР

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — цитирует Азарова Газета. ru.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, что развал страны предсказывали многие политики. По его словам, последняя надежда на Зеленского не оправдались.

«Сама украинская власть, и ее представители, в том числе Кучма, и другие, достаточно авторитетные лица, давно уже говорят, что Украина может сохраниться как единое государство только при правильной политике, или же будет развал на несколько регионов. На юго-востоке терпение уже лопается. Была какая-то надежда на Зеленского, он все-таки декларировал серьезные изменения по языку, по демократии, по националистам и так далее, но, к сожалению, продолжает политику Порошенко. Ведется политика раскола - разделяй и властвуй. При таком в конечном итоге можно ожидать развала любой страны», - предсказал он.

