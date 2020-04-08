Песков назвал «абсурдными» слова экс-послов США о возвращении Крыма Киеву

«Это совершенно, скажем так... точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная», - цитирует Пескова RT.



В Кремле отметили, что в случае с принадлежностью Крыма сама постановка вопросов «если» и «когда» попросту не стоит. Песков добавил, что Крым — часть Российской Федерации.



Также сегодня Песков заявил, что Россия не намерена выходить с территории Донбасса, так как она «никогда туда не заходила», сообщает Ura.ru



Ранее бывшие американские послы на Украине в интервью NPR предположили, что пандемия коронавируса и обвал цен на нефть — хороший повод требовать от России «возвращения» Крыма Украине и прекращения боевых действий в Донбассе

