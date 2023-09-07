Экс-премьер Украины Азаров: К концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек

Он отметил, что такие цифры являются только прямыми потерями. Кроме того, по словам Азарова, почти никто из 700 тысяч участников боевых действий так и не получил положенных им пособий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны выслать на родину граждан республики призывного возраста. Такая просьба объясняется серьезными потерями в ходе боевых действий, утверждает Стивен Брайен в материале для издания Asia Times, передает «Радиоточка НСН».

