Экс-премьер Украины Азаров: К концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек
Киев скрывает цифры настоящих потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превысит 500 тысяч человек. Такое заявление сделал экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире украинского телевидения.
Он отметил, что такие цифры являются только прямыми потерями. Кроме того, по словам Азарова, почти никто из 700 тысяч участников боевых действий так и не получил положенных им пособий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны выслать на родину граждан республики призывного возраста. Такая просьба объясняется серьезными потерями в ходе боевых действий, утверждает Стивен Брайен в материале для издания Asia Times, передает «Радиоточка НСН».
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