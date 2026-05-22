СМИ: Лидеры ЕС призвали Зеленского расследовать дело Ермака ради членства в блоке
Лидеры Европейского союза призвали украинского президента Владимира Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала, в рамках которого был задержан бывший глава его офиса Андрей Ермак, сообщает Die Zeit.
Издание пишет, что еще в ноябре 2025 года, когда на Украине разгорелся данный скандал, главы правительств нескольких европейских стран заявили Зеленскому о необходимости расследовать обвинения и принять меры. К Зеленскому обратился канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который дал понять, что из-за проблем с коррупцией Киев оказался на перепутье.
С президентом Украины также беседовали лидер Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политики указали ему на необходимость выяснить, насколько глубоко «нити» этого дела ведут к верхушке государственной власти, так как от этого зависит перспектива вступления Украины в Евросоюз.
Ранее стало известно, что Зеленский до сих пор не прокомментировал дело против Ермака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
