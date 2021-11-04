ФСБ обнародовала архивы о расследовании зверств нацистов в Крыму

Отмечается, что в преддверии Дня оккупации города Алушты (4 ноября) ФСБ передала в государственный архив Крыма и Государственный совет республики «копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности».

Кроме того, Музей обороны Севастополя получит материалы о зверствах немецких солдат под предводительством генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке, происходивших с 1943 по 1944 год. Среди документов — протоколы допросов и постановление о предъявлении обвинения, отмечает Ura.ru.

