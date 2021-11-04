ФСБ обнародовала архивы о расследовании зверств нацистов в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минобороны рассекретило документы о танковых боях времен Великой Отечественной войны

Отмечается, что в преддверии Дня оккупации города Алушты (4 ноября) ФСБ передала в государственный архив Крыма и Государственный совет республики «копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности».

Кроме того, Музей обороны Севастополя получит материалы о зверствах немецких солдат под предводительством генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке, происходивших с 1943 по 1944 год. Среди документов — протоколы допросов и постановление о предъявлении обвинения, отмечает Ura.ru.

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