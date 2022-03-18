Экс-подполковник СБУ назвал «важным символом» освобождение Мариуполя

Освобождение Мариуполя российскими войсками станет важным событием, которое имеет также символический смысл. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью РИА Новости.

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По словам военного, взятие города открывает логистический коридор Ростов — Одесса, пишет РИА ФАН.

«Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то все от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем», — подчеркнул Прозоров.

Экс-подполковник СБУ добавил, что Мариуполь всегда был неким символом, пишет RT. По словам Прозорова, сначала город поддерживал Донецкую народную республику (ДНР), позже «там конкретно националисты рубились».

«Если его (Мариуполь. - НСН) взять, то это будет колоссальный подъем боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины», — считает экс-силовик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМариупольСБУУкраина
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