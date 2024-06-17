Экс-офицер США назвал блефом заявления о возможности передачи F-16 Украине

Бывший офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада является блефом. Об этом экс-офицер США заявил в беседе с RT.

«Зловещие кошмары»: Байден взбодрил Зеленского на фоне катастрофических прогнозов

По словам Беннетта, в рядах ВСУ нет подготовленных пилотов, которые могли бы управлять F-16.

Бывший военный предположил, что истребителями будут управлять пилоты из Германии, Франции, Великобритании или Соединенных Штатов, что, по словам Беннетта, будет означать не что иное, как войну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсети Х, что американские власти передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят «эскадрильи истребителей», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ОружиеСпецоперацияУкраинаВСУИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры