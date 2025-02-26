Зеленская заявила, что ее супруг не намерен быть президентом Украины всю жизнь

Жена президента Украины Елена Зеленская заявила в своем Telegram-канале, что ее муж Владимир Зеленский не намерен занимать пост президента на всю жизнь. По ее словам, глава государства готов уйти с должности при условии обеспечения безопасности для Украины.

Зеленская подчеркнула, что для ее супруга важны гарантии безопасности, чтобы он мог передать власть. В свою очередь, сам президент Зеленский 23 февраля на пресс-конференции отметил, что готов покинуть свой пост в случае мирного урегулирования ситуации в стране или при получении членства Украины в НАТО.