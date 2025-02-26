Зеленская заявила, что ее супруг не намерен быть президентом Украины всю жизнь

Жена президента Украины Елена Зеленская заявила в своем Telegram-канале, что ее муж Владимир Зеленский не намерен занимать пост президента на всю жизнь. По ее словам, глава государства готов уйти с должности при условии обеспечения безопасности для Украины.

Зеленская подчеркнула, что для ее супруга важны гарантии безопасности, чтобы он мог передать власть. В свою очередь, сам президент Зеленский 23 февраля на пресс-конференции отметил, что готов покинуть свой пост в случае мирного урегулирования ситуации в стране или при получении членства Украины в НАТО.

Верховная рада все же поддержала проект о продлении полномочий Зеленского

В то же время выборы президента Украины, которые должны были состояться 20 мая 2024 года, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что проведение выборов в текущих условиях является «несвоевременным».

Российский президент Владимир Путин ранее утверждал, что на Украине осталась только Верховная рада и ее спикер как легитимные представители власти. В последние дни президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в отказе от выборов и продолжении боевых действий ради личных выгод, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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