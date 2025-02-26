Зеленская заявила, что ее супруг не намерен быть президентом Украины всю жизнь
Жена президента Украины Елена Зеленская заявила в своем Telegram-канале, что ее муж Владимир Зеленский не намерен занимать пост президента на всю жизнь. По ее словам, глава государства готов уйти с должности при условии обеспечения безопасности для Украины.
Зеленская подчеркнула, что для ее супруга важны гарантии безопасности, чтобы он мог передать власть. В свою очередь, сам президент Зеленский 23 февраля на пресс-конференции отметил, что готов покинуть свой пост в случае мирного урегулирования ситуации в стране или при получении членства Украины в НАТО.
В то же время выборы президента Украины, которые должны были состояться 20 мая 2024 года, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что проведение выборов в текущих условиях является «несвоевременным».
Российский президент Владимир Путин ранее утверждал, что на Украине осталась только Верховная рада и ее спикер как легитимные представители власти. В последние дни президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в отказе от выборов и продолжении боевых действий ради личных выгод, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пьяный москвич задержан за нападение на участницу шоу «Голос» Бучковскую
- Зеленский уволил генерал-майора Гнатова с должности командующего ВСУ
- Трамп заявил, что США будут стремиться вернуть Украине как можно больше территорий
- Зеленская заявила, что ее супруг не намерен быть президентом Украины всю жизнь
- Трамп: Путину придется пойти на уступки в вопросе Украины
- Умерла звезда «Евротура» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
- Трамп анонсировал введение 25% пошлин на товары из ЕС
- ВС РФ освобождают последние участки ЛНР и продолжают продвижение в ДНР
- Трамп заявил, что США не предоставят Украине значительных гарантий безопасности
- Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке под Калининградом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru