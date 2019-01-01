Экс-министры экономики Украины поспорили об отказе от транзита газа из РФ
Бывший министр экономики Украины в эфире НСН опроверг обещанную украинцам «техногенную катастрофу».
Украина может столкнуться с техногенной катастрофой в случае утраты транзита газа из России. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. В эфире телеканала NewsOne политик отметил, что Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах при отказе от транзита. В этой связи экс-министр призвал Киев ответственно вести переговоры с Россией и не допускать неаккуратных заявлений.
В эфире НСН бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой поспорил с коллегой, обвинив его в работе на Москву (слушайте аудио).
«Я думаю, что он преувеличивает. Мне кажется, что это умышленное нагнетание. Я думаю, нет таких потерь, которые привели бы к подобным результатам. Он работает с политической группой, которая возглавляется Рабиновичем, Медведчуком, летает в Москву, производит впечатление, но на самом деле это все не так. То, что он привозит из Москвы - это неправда, это предвыборные технологии, информация для воздействия на наших людей. Если бы не было выборов, этих заявлений бы не было», - сказал украинский политик.
Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены указом президента страны Владимира Зеленского на 21 июля 2019 года.
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