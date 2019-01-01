Экс-министры экономики Украины поспорили об отказе от транзита газа из РФ

Украина может столкнуться с техногенной катастрофой в случае утраты транзита газа из России. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. В эфире телеканала NewsOne политик отметил, что Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах при отказе от транзита. В этой связи экс-министр призвал Киев ответственно вести переговоры с Россией и не допускать неаккуратных заявлений.

В эфире НСН бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой поспорил с коллегой, обвинив его в работе на Москву (слушайте аудио).