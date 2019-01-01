Украина
Как отметил Руслан Бортник, парламент так и не стал главным органом в парламентско-президентской республике. Политолог отвел Верховной раде лишь третье место, которую опередили президент и правительство.
Политическая система Украины деградировала, считают эксперты
15 июля22:41
Ведущие киевские политологи подвели итоги работы уходящей Верховной рады, сообщает РИА ФАН.
Как отметил Руслан Бортник, парламент так и не стал главным органом в парламентско-президентской республике. Политолог отвел Верховной раде лишь третье место, которую опередили президент и правительство.
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ФОТО: pixabay.com
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