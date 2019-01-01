Политическая система Украины деградировала, считают эксперты

Ведущие киевские политологи подвели итоги работы уходящей Верховной рады, сообщает РИА ФАН.

Как отметил Руслан Бортник, парламент так и не стал главным органом в парламентско-президентской республике. Политолог отвел Верховной раде лишь третье место, которую опередили президент и правительство.

