Украина отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации 17 официальным наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые являются гражданами РФ.

Такое решение объясняется тем, что эти лица являются именно гражданами России, сообщает «Интерфакс».

