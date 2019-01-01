Украина
Такое решение объясняется тем, что эти лица являются именно гражданами России, сообщает «Интерфакс».
Украина отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ
12 июля22:40
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации 17 официальным наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые являются гражданами РФ.
Такое решение объясняется тем, что эти лица являются именно гражданами России, сообщает «Интерфакс».
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