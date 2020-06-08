Экс-министр Украины признала невозможность вернуть Донбасс
Нынешняя власть Украины не в состоянии вернуть Донбасс. Такое мнение высказала экс-глава Минюста страны Елена Лукаш.
«Для того, чтобы реализовать свой интерес, нужно полностью сменить власть. Эта власть Донбасс не вернет», — цитирует бывшего министра RNS.
По мнению Лукаш, Донбассу просто некуда возвращаться, пишут argumenti.ru. По ее словам, на Украине жителей юго-востоска считают «недолюдьми», ограничивают их права и нарушают свободы.
Лукаш добавила, что украинская власть не предпринимает никаких усилий для прекращения в Донбассе боевых действий, передает Ura.ru.
Вице-премьер Украины Алексей Резников 2 июня предложил Великобритании и США начать консультации по положению в Донбассе, и сделать это без участия РФ. Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил НСН, что за такими странными предложениями стоит попытка заполнить информационное пространство при отсутствии желания решить проблему.
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