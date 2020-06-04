ВСУ обстреляли камеры миссии ОБСЕ в Донбассе

Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прицельным огнём уничтожили комплекс камер видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Петровского в Донбассе. Об этом журналистам сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передаёт РИА Новости.

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Наблюдатели миссии уже подтвердили, что огонь вёлся со стороны позиций ВСУ.

В последние дни кивеские силовики обстреливали районы сел Петровское и Набережное на мариупольском направлении. А в Петровском районе Донецка из-за попадания снаряда был повреждён распределительный газопровод, сообщило «Донецкое агентство новостей».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ОБСЕОбстрелВСУВойна В Донбассе
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