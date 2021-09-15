В Минэнерго Украины предупредили о риске потери Европой транзита газа через страну
Украина может полностью переориентировать газотранспортную систему (ГТС) страны на внутренние нужды, если поставки топлива по украинскому маршруту после запуска газопровода «Северный поток-2» окажутся слишком низкими. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Как отметил глава Минэнерго в беседе с госсекретарем министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, при таком сценарии некоторым странам Европы грозит нехватка газа. При этом Россия получит «еще больше рычагов влияния», поскольку якобы надежный, гибкий и независимый маршрут поставок топлива в Европу будет перекрыт, отмечают Известия.
По словам Галущенко, ГТС Украины — единственный неподконтрольный РФ маршрут поставок российского газа в Европу. При этом система недостаточно загружена, отмечает RT. На данный момент не используется около 70% украинской ГТС.
Глава Минэнерго предполагает, что после запуска «Северного потока-2» Киеву останется прокачка около 10–15 млрд кубометров топлива в год, ГТС не сможет работать полноценно и займется прокачкой лишь 30 млрд кубометров, необходимых для нужд Украины.
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