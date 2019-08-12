Экс-министр экономики Украины обвинил Зеленского в бездействии
Президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой посетовал в эфире НСН на то, что в команде президента Украины не говорят о способах исправить экономическую ситуацию в стране.
Экономика Украины столкнется с серьезными трудностями при дальнейшей массовой миграции трудоспособного населения, упадке промышленности и прекращении внешнего финансирования. Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
В эфире НСН бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой согласился с тем, что ситуация опасная, но, по его мнению, не безвыходная (слушайте аудио).
«Это очень плохая тенденция. Страна, которая теряет работоспособное население, имеет очень мало шансов для того, чтобы добиться высоких темпов роста. Так находиться в лежачем состоянии еще может, но просто не будет. Выход всегда есть. Такого не бывает, чтобы выхода не было, но все зависит от государства. Если оно сможет изменить ситуацию и запустить экономические механизмы, рост, создающий рабочие места, прежде всего, малый и средний бизнес. У нас просто пока что руководство и те экономисты, которые работают с президентом, не заявляют, не показывают, не декларируют подходы, которые бы изменили ситуацию», — посетовал экс-министр экономики.
Напомним, что в июле в Верховной раде Украины заявили, что украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а гривна сильно ослабла из-за ведения Киевом «дикой» экономической политики в отношениях с Москвой. С таким заявлением выступил лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
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