Экс-министр экономики Украины обвинил Зеленского в бездействии

«Это очень плохая тенденция. Страна, которая теряет работоспособное население, имеет очень мало шансов для того, чтобы добиться высоких темпов роста. Так находиться в лежачем состоянии еще может, но просто не будет. Выход всегда есть. Такого не бывает, чтобы выхода не было, но все зависит от государства. Если оно сможет изменить ситуацию и запустить экономические механизмы, рост, создающий рабочие места, прежде всего, малый и средний бизнес. У нас просто пока что руководство и те экономисты, которые работают с президентом, не заявляют, не показывают, не декларируют подходы, которые бы изменили ситуацию», — посетовал экс-министр экономики.

Напомним, что в июле в Верховной раде Украины заявили, что украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а гривна сильно ослабла из-за ведения Киевом «дикой» экономической политики в отношениях с Москвой. С таким заявлением выступил лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

