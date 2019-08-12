В Киеве рассказали, почему рухнет экономика Украины

По его словам, «люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги». Саливон добавил, что такое положение дел дает возможность поддерживать положительный баланс экономики. Однако, несмотря на это, после того, как мигранты окончательно покинут Украину вместе с семьями, государственную инфраструктуру станет содержать гораздо труднее.

Саливон также добавил, что если команда президента Украины Владимира Зеленского продолжит разрушать промышленность страны, то «конец будет ближе, поскольку рабочих мест станет еще меньше», пишет Утро.ру.

Ранее президенту Укрaины Влaдимиру Зеленскому предложили сделaть доллaр нaционaльной укрaинской вaлютой. Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН предложил не относиться серьезно к петиции о введении доллара в качестве национальной валюты страны. Однако он отметил, что это предложение отвечает экономическим трендам, которые закладывает команда действующего президента Ураины Владимира Зеленского.

