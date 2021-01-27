Экс-глава украинской разведки признал, что Россия могла бы захватить Киев в 2014 году
Россия весной 2014 года могла бы захватить территорию Украины до Днепра. Об этом в интервью каналу «Апостроф» сообщил экс-глава Службы внешней разведки страны Виктор Гвоздь.
Он пояснил, что в то время у ВСУ не было ни одной боеспособной части, а военное руководство искало, чем прикрыть небо над Киевом и защитить здание парламента.
«ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев в то время», - признался Гвоздь.
Разведчик также рассказал, что если бы тогда в Крыму началось кровопролитие, то российские военные могли бы начать операцию. По его словам, вдоль границы была развернута стотысячная группировка российских военных, которые «только ждали, чтобы можно было перейти». Через месяц, по его словам, они дошли бы до Днепра.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон по разному оценивают суть конфликта на Украине.
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