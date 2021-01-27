Песков рассказал о серьёзных разногласиях по Донбассу у Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон по разному оценивают суть конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля рассказал, что различные формулировки событий на Донбассе, которые президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден использовали в ходе телефонного разговора, говорят о наличии серьёзных разногласиях.
В частности, в пресс-службе Кремля сообщили, что обсуждался «внутриукраинский конфликт», а в Белом доме - что разговор шёл о «российской агрессии». По словам Пескова, «использованные фразы именно отражают позицию сторон».
Пресс-секретарь отметил, что обе стороны выразили готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий.
Песков добавил, что беседа Путина и Байдена длилась чуть больше 35 минут, сообщает RT. По словам представителя Кремля, она «была рабочей и откровенной».
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