Экс-депутат Верховной рады сообщил о смерти Буданова

По его словам, информация о смерти Буданова поступила из украинского посольства в Германии. Политик считает, что Киев до последнего будет скрывать факт смерти главы ГУР.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня заявил об участии Буданова в заседании военного кабинета. Подтверждающих фото и видео он не предоставил.

Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в результате ракетного удара России по штаб-квартире ГУР в Киеве. По некоторым данным, руководителя ведомства доставили в военный госпиталь Берлина, передает «Радиоточка НСН».

