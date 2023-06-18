Экс-депутат Верховной рады сообщил о смерти Буданова

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

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По его словам, информация о смерти Буданова поступила из украинского посольства в Германии. Политик считает, что Киев до последнего будет скрывать факт смерти главы ГУР.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня заявил об участии Буданова в заседании военного кабинета. Подтверждающих фото и видео он не предоставил.

Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в результате ракетного удара России по штаб-квартире ГУР в Киеве. По некоторым данным, руководителя ведомства доставили в военный госпиталь Берлина, передает «Радиоточка НСН».

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