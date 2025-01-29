«Подпишут без Зеленского»: Экс-депутат Верховной рады о мирном договоре с Россией

«Путин говорил о том, что Зеленский подписал указ о запрете вести переговоры с РФ. А сейчас он уже не может отменить свой указ, так как он уже нелегитимный президент. Это может сделать еще Конституционный суд, формально Верховная Рада не может отменять указы президента. А Конституционный суд Зеленский тоже разогнал, полноценно он не работает. Мы получаем патовую ситуацию», - пояснил он.

При этом Килинкаров отметил, что Верховная Рада своим большинством может сформировать переговорную группу, которая будет уполномочена ставить подписи, согласие Зеленского даже не потребуется.

«Теперь Верховная Рада может принять решение о формировании переговорной группы от лица Украины, включить в состав любых представителей. Эта переговорная группа будет наделена полномочиями ставить подписи и так далее. Это требует простого большинства в 226 голосов. Я думаю, что сегодня это вполне реально. Если переговоры на стадии Россия-США будут успешными, дальше это уже технический вопрос. Украина в этом процессе занимает лишь техническую сторону, переговоры будут вестись без Украины. Если нынешняя власть будет не готова закрепить договоренности, будет переформатирование власти», - отметил он.

По его словам, отношения Зеленского и Верховной Рады давно носят «воспитательный» характер, глава государства оказывает давление на депутатов, чтобы продвигать свои решения.

«В Верховной Раде разброс и шатания, потому что все понимают, что режиму Зеленского сегодня или завтра придет конец. Каждый ищет себе место под солнцем. Большинства у Зеленского никакого уже в парламенте нет, максимум 173 голосуют за те решения, которые необходимы Зеленскому. Остальные голоса они добирают за счет других групп и фракций, а также за счет оказания давления со стороны Зеленского. Зеленский лично проводит воспитательную работу с депутатами», - заключил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что суверенитет Украины в настоящий момент практически нулевой, и без финансирования от западных партнеров власти в Киеве могут продержаться не более месяца, передает «Радиоточка НСН».

