Экс-депутат Рады: Зеленский превратит юго-восток Украины в «выжженное поле»
Президент Украины Владимир Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу «выжженного поля», считает депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом экс-парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Журавко, украинскому президенту «не нужно население этих территорий», «их даже за людей не воспринимают», отмечает РИА ФАН. Политик считает, что в Киеве готовы пожертвовать жителями юго-восточных районов во имя своих планов, пишет Ura.ru.
«Вести переговоры с нынешним киевским режимом бессмысленно», — добавил экс-депутат.
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