В регионах из-за дефицита топлива срываются госзакупки

В мае–июне зафиксировали не менее десяти отменённых, несостоявшихся или повторных торгов — это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проблемы возникли в Самарской, Тамбовской, Владимирской, Липецкой областях, Ставропольском крае и других регионах. В одних случаях поставщики не подавали заявки, в других — к торгам допускали лишь одного участника или закупку объявляли повторно.

Эксперты связывают это с тем, что фиксированные цены госконтрактов перестали успевать за ростом стоимости топлива. Пока готовится закупка, бензин и дизель дорожают, и поставщикам становится выгоднее продавать их коммерческим клиентам и на АЗС, чем работать с государственными заказчиками.

В Минэнерго заявили, что обеспечение государственных нужд топливом остаётся приоритетом и находится на особом контроле. По данным ведомства, поставки с НПЗ идут в штатном режиме, регионы формируют заявки с учётом текущих потребностей и логистики.

По словам экспертов, рост числа несостоявшихся закупок может привести к дополнительным расходам бюджетов — заказчикам придётся повторно проводить торги и повышать начальную цену контрактов.

Так, в Самаре никто не захотел поставлять бензин областному медцентру, в Тамбове без топлива осталась автобаза администрации, на Ставрополье спасатели несколько раз переобъявляли закупку. Это грозит бюджетам лишними тратами, хотя «скорые», автобусы и коммунальные службы пока спасают резервы и приоритетные поставки.

Поставок бензина в России недостаточно, но дизельного топлива хватает, для решения топливного кризиса можно использовать мини НПЗ, но тогда для них необходимо обеспечить условия, как для больших заводов. Об этом в беседе с НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

