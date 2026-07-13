В Турции десятки человек отравились в пятизвездочном отеле
В курортном городе Кушадасы (Турция) 30 постояльцев пятизвездочного отеля в районе Караова обратились к медикам за помощью с симптомами острого отравления, сообщает Haberler.
По данным издания, у отдыхающих наблюдалась тошнота, рвота и сильные боли в животе. После сообщения о массовом недомогании на место были направлены бригады скорой помощи. 28 человек госпитализировали в близлежащие больницы для дальнейшего лечения.
Власти приступили к расследованию инцидента. Специалисты взяли пробы продуктов питания, которые подавались в отеле, и образцы воды из системы водоснабжения для лабораторного анализа.
Причины массового отравления будут установлены после завершения экспертизы. Полиция начала проверку.
Ранее в подмосковном Зарайске в кафе отравились 19 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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