В Турции десятки человек отравились в пятизвездочном отеле

По данным издания, у отдыхающих наблюдалась тошнота, рвота и сильные боли в животе. После сообщения о массовом недомогании на место были направлены бригады скорой помощи. 28 человек госпитализировали в близлежащие больницы для дальнейшего лечения.

Власти приступили к расследованию инцидента. Специалисты взяли пробы продуктов питания, которые подавались в отеле, и образцы воды из системы водоснабжения для лабораторного анализа.

Причины массового отравления будут установлены после завершения экспертизы. Полиция начала проверку.

Ранее в подмосковном Зарайске в кафе отравились 19 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

