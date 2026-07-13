Замглавы «Роскосмоса» рассказал о будущем российских ракет

После первого пуска новой российской ракеты-носителя «Союз-5» 30 апреля будет проведен анализ ее поведения в полете, заявил РБК заместитель гендиректора «Роскосмоса» по ракетным программам и главный конструктор «Союза-5» Дмитрий Баранов.

Зачем «Роскосмос» переносит производство ракет подальше от Москвы

По его словам, предварительные оценки показывают, что все прошло без серьезных проблем. Второй по счету запуск запланирован на второе полугодие 2027 года, а третий — на 2028 год. Вероятнее всего, эти миссии будут коммерческими, с выводом небольших космических аппаратов. Баранов указал, что дата первого испытания переносилась, поскольку любая новая техника требует отработки. Он описал процесс подготовки как итерационный: автоматическая система контролирует параметры в заданных диапазонах, и при выходе за пределы значений происходит отбой. Небольшие несоответствия возможны, их устраняют в ходе ночных разборок, а утром цикл повторяется.

Главный конструктор признался, что провел на Байконуре с 16 марта по 30 апреля. Он отметил, что новые ракеты взлетают не каждый день, а «Союз-5» практически целиком новая машина, несмотря на то, что двигатель РД-171 использовался на «Зените» и «Энергии», но был модернизирован. По его словам, на ракете полностью обновлены авионика, датчики, кабельные сети, системы поворота камер сгорания и гидравлика.

Баранов подчеркнул, что по стоимости вывода 1 кг полезного груза «Союз-5» примерно в полтора раза дешевле «Союза-2». Частота запусков будет зависеть от заказчиков. Первая ракета может стоить вдвое дороже серийной, но затем цена снизится. «Союз-5» технически пригоден для пилотируемых миссий, но подходящего корабля пока нет.

Параллельно «Роскосмос» разрабатывает «Амур-СПГ» — многоразовую ракету с возвращаемой первой ступенью, аналог Falcon. Ее испытания предусматривают два этапа: взлет на высоту менее 1 км и посадку, затем подъем на 10 км, планирование и возврат. Штатная версия будет выводить чуть более 10 т в многоразовом режиме и порядка 12 т в одноразовом. «Амур-СПГ», по словам Баранова, быстро вытеснит «Союз-2», но не «Союз-5» из-за разной весовой категории.

Также заместитель гендиректора рассказал, что производство «Ангары» переносится из Москвы в Омск. Он объяснил это экономической целесообразностью: промышленность должна быть в регионах. Омский завод уже готов к выпуску, переезд не скажется на сроках изготовления.

Говоря о кадрах, Баранов признал нехватку технарей и квалифицированных рабочих, но отметил, что ситуация налаживается благодаря сотрудничеству с вузами и средними специальными заведениями.

Ранее стало известно, что возвращаемая ракета появится в РФ не раньше 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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