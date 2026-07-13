Замглавы «Роскосмоса» рассказал о будущем российских ракет

По его словам, предварительные оценки показывают, что все прошло без серьезных проблем. Второй по счету запуск запланирован на второе полугодие 2027 года, а третий — на 2028 год. Вероятнее всего, эти миссии будут коммерческими, с выводом небольших космических аппаратов. Баранов указал, что дата первого испытания переносилась, поскольку любая новая техника требует отработки. Он описал процесс подготовки как итерационный: автоматическая система контролирует параметры в заданных диапазонах, и при выходе за пределы значений происходит отбой. Небольшие несоответствия возможны, их устраняют в ходе ночных разборок, а утром цикл повторяется.

Главный конструктор признался, что провел на Байконуре с 16 марта по 30 апреля. Он отметил, что новые ракеты взлетают не каждый день, а «Союз-5» практически целиком новая машина, несмотря на то, что двигатель РД-171 использовался на «Зените» и «Энергии», но был модернизирован. По его словам, на ракете полностью обновлены авионика, датчики, кабельные сети, системы поворота камер сгорания и гидравлика.

Баранов подчеркнул, что по стоимости вывода 1 кг полезного груза «Союз-5» примерно в полтора раза дешевле «Союза-2». Частота запусков будет зависеть от заказчиков. Первая ракета может стоить вдвое дороже серийной, но затем цена снизится. «Союз-5» технически пригоден для пилотируемых миссий, но подходящего корабля пока нет.

Параллельно «Роскосмос» разрабатывает «Амур-СПГ» — многоразовую ракету с возвращаемой первой ступенью, аналог Falcon. Ее испытания предусматривают два этапа: взлет на высоту менее 1 км и посадку, затем подъем на 10 км, планирование и возврат. Штатная версия будет выводить чуть более 10 т в многоразовом режиме и порядка 12 т в одноразовом. «Амур-СПГ», по словам Баранова, быстро вытеснит «Союз-2», но не «Союз-5» из-за разной весовой категории.

Также заместитель гендиректора рассказал, что производство «Ангары» переносится из Москвы в Омск. Он объяснил это экономической целесообразностью: промышленность должна быть в регионах. Омский завод уже готов к выпуску, переезд не скажется на сроках изготовления.

Говоря о кадрах, Баранов признал нехватку технарей и квалифицированных рабочих, но отметил, что ситуация налаживается благодаря сотрудничеству с вузами и средними специальными заведениями.

Ранее стало известно, что возвращаемая ракета появится в РФ не раньше 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

