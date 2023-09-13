Экс-депутат Рады: Зеленский готов официально объявить войну РФ осенью
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов объявить войну России осенью. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам бывшего депутата Рады, Зеленский хочет сосредоточить усилия населения и объявить всеобщую мобилизацию, а также сделать невозможным проведение выборов в стране.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале раскритиковал ООН, назвав недостаточным давление ее членов на Россию. В опубликованном видеообращении он указал, что входящие в ООН страны больше интересуются экономическими отношениями с Москвой, нежели «ценностями». Зеленский также указал на «хрупкое единство» стран Евросоюза, якобы помогающих РФ обходить введенные санкции, ради «решения собственных экономических вопросов» или дешевых энергоносителей. Такие заявления украинского лидера прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что Запад передумывает и сомневается в необходимости предоставлять помощь Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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