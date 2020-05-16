В Совфеде рассказали, какие регионы выйдут из состава Украины
Вслед за самопровозглашенными республиками Донбасса из состава Украины могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье, заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».
По словам сенатора, сегодня на Украине наблюдается глубокий общественный раскол и отсутствие фактического управления страной президентом.
«Есть местные князьки, которые преследует свои узкие интересы, многое в стране, к сожалению, определяет террор населения националистами. Это очень опасный период, когда определенные силы на Украине могут расшатать ее государственность», — подчеркнул он.
Он также отметил, что пока названные регионы и города заняли выжидательную позицию.
Кроме того, Джабаров не исключает, что до конца 2020 года Украина может разорвать минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru