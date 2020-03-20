Экс-депутат Рады рассказала о вирусе, который убьет Украину

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что «вирус ненависти» в украинцах доведет страну до гибели. Так экс-парламентарий отреагировала в эфире телеканала «112 Украина» на ситуацию с распространением коронавируса в стране, пишет «Газета.ру».

По ее словам, «вирус ненависти между людьми» - это наихудший вирус для Украины. Если победить его, то страна станет, по ее мнению, сильнее.