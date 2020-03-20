Экс-депутат Рады рассказала о вирусе, который убьет Украину
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что «вирус ненависти» в украинцах доведет страну до гибели. Так экс-парламентарий отреагировала в эфире телеканала «112 Украина» на ситуацию с распространением коронавируса в стране, пишет «Газета.ру».
По ее словам, «вирус ненависти между людьми» - это наихудший вирус для Украины. Если победить его, то страна станет, по ее мнению, сильнее.
«Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — цитирует политика телеканал «360».
В Швеции назвали политику Украины по Крыму фашистской. От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
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