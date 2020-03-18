Депутат Рады заболел коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook. По его словам, сегодня ему позвонили из лаборатории и сообщили, что ранее сданный им тест на коронавирус показал положительный результат.

По словам парламентария, он находится дома и ни с кем не контактирует.

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Минздрав Украины подтвердил информацию о заражении Шахова. Там отметили, что он получает лечение на дому, а в случае необходимости будет доставлен в больницу, сообщает RT.

При этом Шахов в понедельник участвовал в работе согласительного совета, а накануне - во внеочередном заседании парламента.

На Украине на данный момент известно о 14 случаях заражения коронавирусом, два человека умерли. На Украине из-за коронавируса с 23 часов вторника перестало работать метро. Мера принята до 3 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.


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ФОТО: pixabay.com
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