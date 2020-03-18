Депутат Рады заболел коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook. По его словам, сегодня ему позвонили из лаборатории и сообщили, что ранее сданный им тест на коронавирус показал положительный результат.

По словам парламентария, он находится дома и ни с кем не контактирует.