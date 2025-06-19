Экс-депутат Рады рассказал, кто может подписать сделку с Россией вместо Зеленского

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил НСН, что для легитимного подписания документов выборы на Украине можно не проводить, но для России это принципиальный момент. 

От Украины подписать сделку с Россией может представитель Верховной Рады, уполномоченный на переговоры, в прошлый раз это был глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, заявил НСН экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, но уже на завершающем этапе переговоров – «чтобы поставить точку». При этом он отметил, что подпись должны поставить легитимные власти. Царев отметил, что США тоже обращают внимание на этот нюанс.

«Поставить точку»: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
«От лица Украины легитимно подписывать документы может представитель Верховной Рады, уполномоченный на переговоры. В прошлый раз это был глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Для этого не нужно проводить выборы. При этом в сценарии России выборы на Украине должны пройти обязательно. Но Владимир Путин правильно делает, что обращает внимание на этот момент. Я хочу сказать, что американцы на это тоже обращают внимание. Поэтому сделку по редкоземельным ресурсам подписывала вице-премьер Юлия Свириденко. Сделка была ратифицирована Верховной Радой, не Зеленским», - отметил он.

Путин заявил, что Москва опасается, что любое соглашение с Украиной может быть «выброшено в помойку», когда к власти там «придет следующий человек». Он призвал решить все эти нюансы, подчеркнув, что Москва хочет завершить конфликт, в приоритете – мирный путь и переговоры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийУкраина

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