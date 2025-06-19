Экс-депутат Рады рассказал, кто может подписать сделку с Россией вместо Зеленского
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил НСН, что для легитимного подписания документов выборы на Украине можно не проводить, но для России это принципиальный момент.
От Украины подписать сделку с Россией может представитель Верховной Рады, уполномоченный на переговоры, в прошлый раз это был глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, заявил НСН экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
Российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, но уже на завершающем этапе переговоров – «чтобы поставить точку». При этом он отметил, что подпись должны поставить легитимные власти. Царев отметил, что США тоже обращают внимание на этот нюанс.
«От лица Украины легитимно подписывать документы может представитель Верховной Рады, уполномоченный на переговоры. В прошлый раз это был глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Для этого не нужно проводить выборы. При этом в сценарии России выборы на Украине должны пройти обязательно. Но Владимир Путин правильно делает, что обращает внимание на этот момент. Я хочу сказать, что американцы на это тоже обращают внимание. Поэтому сделку по редкоземельным ресурсам подписывала вице-премьер Юлия Свириденко. Сделка была ратифицирована Верховной Радой, не Зеленским», - отметил он.
Путин заявил, что Москва опасается, что любое соглашение с Украиной может быть «выброшено в помойку», когда к власти там «придет следующий человек». Он призвал решить все эти нюансы, подчеркнув, что Москва хочет завершить конфликт, в приоритете – мирный путь и переговоры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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