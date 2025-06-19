От Украины подписать сделку с Россией может представитель Верховной Рады, уполномоченный на переговоры, в прошлый раз это был глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, заявил НСН экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, но уже на завершающем этапе переговоров – «чтобы поставить точку». При этом он отметил, что подпись должны поставить легитимные власти. Царев отметил, что США тоже обращают внимание на этот нюанс.