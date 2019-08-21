Хороший шанс для Зеленского. На Украине призвали президента обменяться военнопленными

«Обмен пленными, действительно, был бы самый оптимальный вариант для восстановления нормальных отношений между Украиной и Россией. До этого была попытка обмена военнопленными, но сломали всю схему. У Зеленского есть шанс выработать нормальный формат, действительно осуществить обмен пленными. Я думаю, это было бы положительно воспринято и на Украине, и в России, а также в ДНР и ЛНР. Проблема очень болезненная, все рано или поздно понимают, что их надо будет обменять, чем дольше затягивается процесс, тем ситуация хуже. Зеленский вполне может это сделать правильно, какую-то часть вины свалив на Порошенко. Это было бы однозначным успехом, но давайте пока подождем. Я так понимаю, президент сейчас занят кабмином и Верховной радой. Надо еще посмотреть на то, кто будет министр иностранных дел, обмен пленными это в первую очередь прерогатива МИДа», - добавил он.

Ранее политолог Александр Охрименко в эфире НСН призвал Владимира Зеленского провести необходимые расследования по фактам громких преступлений, украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах. Материалы опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады.

