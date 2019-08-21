Хороший шанс для Зеленского. На Украине призвали президента обменяться военнопленными
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН рассмотрел возможность обмена заключенными гражданами как отличную возможность для Зеленского заработать уважение в мире.
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных, власти стран завершают согласование обмена своими гражданами, находящимися в СИЗО и местах заключения, сообщает «Коммерсант». По данным издания, еще до конца лета домой вернутся моряки с задержанных украинских кораблей. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров об обмене, подтвердил, что решение о передаче моряков было принято еще «давно» и что, скорее всего, это произойдет в августе. В МИД России информацию о возможной выдаче украинских заключенных комментировать отказались.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать обмен военнопленными выгодным для Украины и для украинской геополитики.
«Обмен пленными, действительно, был бы самый оптимальный вариант для восстановления нормальных отношений между Украиной и Россией. До этого была попытка обмена военнопленными, но сломали всю схему. У Зеленского есть шанс выработать нормальный формат, действительно осуществить обмен пленными. Я думаю, это было бы положительно воспринято и на Украине, и в России, а также в ДНР и ЛНР. Проблема очень болезненная, все рано или поздно понимают, что их надо будет обменять, чем дольше затягивается процесс, тем ситуация хуже. Зеленский вполне может это сделать правильно, какую-то часть вины свалив на Порошенко. Это было бы однозначным успехом, но давайте пока подождем. Я так понимаю, президент сейчас занят кабмином и Верховной радой. Надо еще посмотреть на то, кто будет министр иностранных дел, обмен пленными это в первую очередь прерогатива МИДа», - добавил он.
Ранее политолог Александр Охрименко в эфире НСН призвал Владимира Зеленского провести необходимые расследования по фактам громких преступлений, украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах. Материалы опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады.
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