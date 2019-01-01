«Друг Украины» Макаревич сравнил Зеленского с чертом

Как отмечает Ura.ru, Владимир Зеленский ранее причислил Андрея Макаревича к «друзьям Украины». Он заявил, что лидер «Машины времени», а также Лия Ахеджакова для него «большие украинцы».

Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о низких интеллектуальных способностях современных людей. По его словам, 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность. При этом музыкант заявил, что себя причисляет к оставшимся 20%. Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с НСН рассказал, почему не считает нужным комментировать громкое высказывание лидера группы «Машина времени».

