«Друг Украины» Макаревич сравнил Зеленского с чертом
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сравнил избранного президента Украины Владимира Зеленского с чертом из табакерки. Таким мнением музыкант поделился на своей странице в Facebook.
Подписчики музыканта поспорили с его заявлением о том, что победа в президентских выборах легко далась Зеленскому. Как пишут «Дни.ру», один из пользователей заметил, что «красивую победу» шоумену обеспечил сериал «Слуга народа» и миллиона долларов и три года, потраченные на него.
Как отмечает Ura.ru, Владимир Зеленский ранее причислил Андрея Макаревича к «друзьям Украины». Он заявил, что лидер «Машины времени», а также Лия Ахеджакова для него «большие украинцы».
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о низких интеллектуальных способностях современных людей. По его словам, 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность. При этом музыкант заявил, что себя причисляет к оставшимся 20%. Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с НСН рассказал, почему не считает нужным комментировать громкое высказывание лидера группы «Машина времени».
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