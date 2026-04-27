Россиянам объяснили, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом
Получить компенсацию за автомобиль, повреждённый снегом или упавшим деревом, позволит расширенный полис КАСКО. Об этом NEWS.ru заявил юрист Михаил Пирогов.
Он отметил, что в договоре должны быть прописаны «падение предметов» или «стихийное бедствие». Если в полисе указан только «ущерб», то в выплате могут отказать, определив произошедшее, как «непреодолимую силу», однако и это можно оспорить.
Эксперт указал, что для привлечения управляющей компании или города к ответственности потребуется доказать, «что дерево было аварийным, а ответчик не проводил осмотры».
«При урагане, который считается форс-мажором, шансы получить компенсацию с муниципалитета снижаются», — предупредил юрист.
Пирогов добавил, что при отсутствии КАСКО автовладельцу необходимо зафиксировать повреждения транспорта с помощью полиции и провести независимую экспертизу, после чего направить досудебную претензию владельцу территории.
Ранее член президиума Российского союза автостраховщиков (РСА) Ярослав Остудин заявил, что сократить стоимость КАСКО позволит включение в страховой договор условия о безусловной франшизе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
