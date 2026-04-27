Умерла двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая
Советская фигуристка Майя Беленькая, дважды выигравшая чемпионат СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках РФ.
Беленькая выступала в паре с Игорем Москвиным. Они стали чемпионами Советского Союза в 1952 и 1953 годах. Также участвовали в чемпионате Европы в Париже в 1956 году, где показали 11-й результат.
В Федерации отметили, что после завершения спортивной карьеры Беленькая работала тренером. В числе её учеников - чемпион СССР в парном катании, заслуженный тренер СССР и РФ Алексей Мишин.
«Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке... Профессионале с большой буквы... останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.
Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу умер на 81-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Вратарь ЦСКА Акинфеев заявил, что больше не выйдет на поле в текущем сезоне
- Суд арестовал обвиняемого в убийстве художницы в офисе на западе Москвы
- В России объяснили обвал спроса на грузовые автомобили
- Россиян предупредили о скрытом вреде беляшей и сосисок в тесте
- Тарасову не испугало сокращение числа прыжков в произвольной программе фигуристов
- Умерла двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая
- Россиянам объяснили, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом
- «Будет серьезная драка»: Кто сменит Зеленского после «тихого переворота»
- Генсек ООН заявил о росте количества ядерных боеголовок в мире
- Россиянам назвали города, которые ВС РФ могут освободить в 2026 году