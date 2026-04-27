Умерла двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

Советская фигуристка Майя Беленькая, дважды выигравшая чемпионат СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках РФ.

Умер заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон

Беленькая выступала в паре с Игорем Москвиным. Они стали чемпионами Советского Союза в 1952 и 1953 годах. Также участвовали в чемпионате Европы в Париже в 1956 году, где показали 11-й результат.

В Федерации отметили, что после завершения спортивной карьеры Беленькая работала тренером. В числе её учеников - чемпион СССР в парном катании, заслуженный тренер СССР и РФ Алексей Мишин.

«Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке... Профессионале с большой буквы... останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу умер на 81-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФигуристыФигурное КатаниеСпортСпортсменыСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры