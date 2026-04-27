Чекалин погасил долг перед ФНС после приговора по делу о выводе средств

Осужденный по делу о незаконном выводе средств за границу Артем Чекалин выплатил налоговой службе задолженность в размере 900 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его адвоката Константина Третьякова.

По словам защиты, у Чекалина также отсутствуют жалобы на условия содержания в СИЗО №2 «Бутырка», куда его перевели 22 апреля. В изоляторе он проведет две недели на карантине.

Артем Чекалин получил семь лет колонии по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

25 апреля, адвокат заявлял о намерении обжаловать вынесенный приговор.

Суд признал Чекалина виновным в выводе за границу более 250 миллионов рублей по поддельным документам и 14 апреля назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Помимо этого, ему был назначен штраф свыше 194 миллионов рублей. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
