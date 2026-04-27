Чемпион Европы Дмитрий Козловский заявил, что с учетом новых правила ISU в парном фигурном катании необходимо повысить стоимость четверных выбросов и подкруток, его слова приводит издание «Чемпион». Ранее сообщалось, что по требованию Международного союза конькобежцев в сезоне 2026/2027 число допустимых прыжков в произвольной программе в одиночном катании будет сокращено. Фигуристы смогут исполнить только два каскада и не более четырех сольных прыжков. Тарасова отметила, что нововведение не будет проблемой для российских фигуристов.

«Зачем они это делают – уменьшают прыжки? У нас было все хорошо – сложно, и мы уже к этому привыкли. Чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры не могут быть несложными. Мы же не лук чистим, должно быть сложно. Российские спортсмены всегда прыгали столько, сколько позволительно. Нам от новых правил будет ни холодно ни жарко. Мы сумели бы прыгать и меньше, и больше. Мы умеем много. В одиночном катании у нас всегда есть призеры», - сказала она.

Ранее чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк также отметил, что новые правила не помешают тем, кто раньше справлялся с прыжками, и дальше чисто откатывать свои программы. При этом для тех, кто раньше не справлялся с этой задачей, также ничего не изменится, сколько прыжков не убери, приводит слова спортсмена пресс-служба Олимпийского комитета России.

