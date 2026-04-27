В России объяснили обвал спроса на грузовые автомобили
В нынешних условиях срок окупаемости грузовых автомобилей составляет 5–7 лет, это больше, чем их средний срок службы, сказал НСН Георгий Властопуло.
Спад продаж грузовых автомобилей объясняется непомерными ценами на машины и лизинговыми ставками, падение будет продолжаться и впредь, если ситуация в экономике не изменится. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
Продажи тяжелых грузовиков в январе–марте 2026 года составили 8,9 тыс. штук, что на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». При этом производство грузовых автомобилей в России в первом квартале достигло 25,5 тыс. единиц, что на 30,1% ниже, чем в 2025 году. Властопуло объяснил спад запредельными лизинговыми ставками и ценами на автомобили.
«Это нормальное явление, даже удивительно, что продажи упали не слишком сильно. В прошлом году, например, они обвалились на 60%. Как сейчас купить грузовой транспорт, если лизинговые ставки запредельные, цена грузовых автомобилей огромная с учетом утилизационных сборов? Мы в этом году отказались от обновления части парка подвижного состава, потому что это невозможно сделать вследствие высоких лизинговых ставок и непомерных цен на грузовой транспорт. Окупаемость составляет от пяти до семи лет, а это больше нормального срока эксплуатации такой машины. Поэтому думаю, что спад будет только нарастать, потому что сейчас спад идет на рынке международной логистики: сокращается спрос, за спросом сокращается денежный поток, клиенты сокращают закупки. Буквально полгода назад мы разговаривали с одним из китайских дилеров, они жаловались, что машины никто не покупает, а китайцы не дают ни лизинговых программ, ни отсрочек платежа, они продают товар при оплате полной суммы», — сказал Властопуло.
Ранее Властопуло заявил, что отрасль грузоперевозок в России переживает не самые простые времена, приходится повышать зарплаты водителям на 40-60% из-за дефицита кадров, автозапчасти дорожают, а государство вместо субсидий повышает налоги.
