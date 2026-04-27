Спад продаж грузовых автомобилей объясняется непомерными ценами на машины и лизинговыми ставками, падение будет продолжаться и впредь, если ситуация в экономике не изменится. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Продажи тяжелых грузовиков в январе–марте 2026 года составили 8,9 тыс. штук, что на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». При этом производство грузовых автомобилей в России в первом квартале достигло 25,5 тыс. единиц, что на 30,1% ниже, чем в 2025 году. Властопуло объяснил спад запредельными лизинговыми ставками и ценами на автомобили.