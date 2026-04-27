Вратарь ЦСКА Акинфеев заявил, что больше не выйдет на поле в текущем сезоне
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что из-за состояния здоровья текущий сезон для него «точно завершен».
В своём Telegram-канале спортсмен указал, что продолжает бороться последствиями травмы, полученной в матче против «Акрона» 4 апреля. По его словам, процесс, который затянулся из-за воспаления, споровождается «ежедневной температурой и прочими проблемами».
При этом Акинфеев подчеркнул, что завершать карьеру он не намерен.
«Сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону», — написал голкипер.
Ранее Акинфеев заявил, что намерен играть ещё «полтора-два года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
